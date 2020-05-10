Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te, 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisine tutuklama

GAZİANTEP'te, 15 gün içinde 5 hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalanan 3 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

Kentte, son 15 gün içinde 3 araç ve 2 iş yerinden hırsızlık meydana geldi. İş yeri ve araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların ifadelerini alıp, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu iş yeri ve araçların aynı kişiler tarafından soyulduğu belirlendi. Kamera görüntülerinden kimlikleri de belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İsmi açıklanmayan 2 şüpheli ise 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.