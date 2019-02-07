Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 5 Hırsızlık Şüphelisinden 1'i Tutuklandı

Gaziantep'te 5 Hırsızlık Şüphelisinden 1'i Tutuklandı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık şüphelilerine yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 5 Hırsızlık Şüphelisinden 1'i Tutuklandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık şüphelilerine yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1 otomobil ve 6 işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis kimlik ve adreslerini belirledikleri 5 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda M.T., E.D., T.Ç., E.Ç. ve O.Ö.A.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Bir başka suçtan arandığı belirlenen E.D.'nin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon ile 1 tabanca ve 7 dolu fişek ele geçirildi.  Gözaltına alınan E.Ç.'nin de ayrıca 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
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