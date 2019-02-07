Gaziantep'te 5 Hırsızlık Şüphelisinden 1'i Tutuklandı
1 saat önce
GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık şüphelilerine yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polisin hırsızlık şüphelilerine yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1 otomobil ve 6 işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis
kimlik ve adreslerini belirledikleri 5 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda M.T., E.D., T.Ç., E.Ç. ve O.Ö.A.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Bir başka suçtan arandığı belirlenen E.D.'nin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon ile 1 tabanca ve 7 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç.'nin de ayrıca 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- Gaziantep
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:59 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu
Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü
PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu