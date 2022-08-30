Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

30.08.2022 15:02
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep'te 5 ikamete yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 5 ikamete yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ikamete baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin, 51 adet uyuşturucu hap, 3 gram eroin, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirilirken operasyonda yakalanan 18 kişi gözaltına alındı

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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