Gaziantep'te 5. katta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Gaziantep'te 5. katta çıkan yangın korkuttu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir binanın 5. Katında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın Gaziantep'in Yeditepe mahallesinde 5 katlı bir binanın 5. Katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yan dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.