Gaziantep'te 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekipleri bir adreste yaptığı aramada 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet m'Müdürlüğü Narkotik Şuslarla Mücadele Şubesi ekipleri Gazia Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 5 kilo 800 gram kubar esrar, 110 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı - GAZİANTEP