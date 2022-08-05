Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu - Son Dakika
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Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu

05.08.2022 15:55
Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu

GAZİANTEP'te, 5 kişilik gruptan biri, büfeden alışveriş yapan kişiye, tüfekle ateş açtı.

GAZİANTEP'te, 5 kişilik gruptan biri, büfeden alışveriş yapan kişiye, tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan (11) ile Abdullah Yiğit (22), saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan ve Abdullah Yiğit'e isabet etti. Doğan ve Yiğit yaralanırken, saçmalar park halindeki araçlara da isabet etti.

Hem ateş eden grup hem de alışveriş yapan kişi, koşarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Abdullah Yiğit, Ömer Doğan, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu - Son Dakika

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