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Kaza, öğleden sonra İlçe Otogarı yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Bilal P.(19) yönetimindeki 27 P 5656 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Ahmet G.'nin (31) kullandığı 33 ENA 93 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Ahmet G., Kübra G.(27), Lalenur P.(21),Sebiha P.(60) ve Münevver K.(73) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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