Gaziantep'te 5 mahallede uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 863 polisin katılımıyla 5 mahallede 16 saat süren uyuşturucu operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik Karşıyaka, Mithatpaşa, Yunus Emre, Hacıbaba ve Dülükbaba mahallelerinde 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyonu düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 863 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, narkotik köpeği 'Max' de kullanıldı. Helikopter ve dron kullanılan operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Önceden belirlenen 27 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Arama yapılan adreslerde; 2 kilo 280 gram esrar, 1 kilo 368 gram metamfetamin, 620 gram bonzai, 370 gram eroin, 357 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 892 araç ve 3 bin 707 kişinin üzerinde arama yaptı, 47 araca ceza kesip, 23 aracı da trafikten menetti.16 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.