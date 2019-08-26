- Gaziantep'te 5 milyon 407 bin cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda bir depoda yapılan aramada 5 milyon 407 bin 390 adet cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 5 milyon 235 bin 295 adedi cinsel içerikli hap olmak üzere toplamda 5 milyon 407 bin 390 adet ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, el konulan ilaçlar son yıllarda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.