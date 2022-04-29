Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama

29.04.2022 18:44

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama Pençe-Kilit'e karşı misilleme hazırlığı yapan teröristlere jandarmadan darbe Gaziantep'te jandarma ekipleri TSK'nın Pençe-Kilit Operasyonuna misilleme için eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK, FETÖ, MLKP, DHKP-C ve...

Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama

Pençe-Kilit'e karşı misilleme hazırlığı yapan teröristlere jandarmadan darbe

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri TSK'nın Pençe-Kilit Operasyonuna misilleme için eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK, FETÖ, MLKP, DHKP-C ve DEAŞ'a operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken 3'ü ise serbest bırakıldı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonuna misilleme yapmak için sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütlerine büyük darbe vurdu. Jandarma ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde terör örgütü PKK, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve FETÖ'nün Pençe-Kilit operasyonuna misilleme için eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Edinilen istihbari bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler 15 Nisan'dan itibaren belirlenen çok sayıda adrese planlı ve eş zamanlı baskın düzenlendi.

Terör örgütlerine eş zamanlı operasyon

Yapılan operasyonlar sonucunda PKK/KCK terör örgütü üyesi A.A., İ.E., C.K Gaziantep'te, A.E. Hatay'da, M.S.D. ise Mersin'de gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütü üyesi M.D.İ. ile FETÖ/PDY üyesi F.A. ve E.D.'de Gaziantep'te yakalandı. Yurt dışında yaşadığı tespit edilen MLKP terör örgütü mensubu F.Ç. hakkında da yakalama kararı çıkarttırıldı.

Operasyonlarda gözaltına 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama
Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Gaziantep'te 5 terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 5 tutuklama - Son Dakika
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