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Gaziantep'te 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı

20.11.2021 12:27
Gaziantep'te 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Gaziantep'te emniyet müdürlüğü görevlileri 2 kilo 400 gram bonzai ve 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gaziantep'te emniyet müdürlüğü görevlileri 2 kilo 400 gram bonzai ve 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kilo 400 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Gaziantep, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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