Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına işkence eden anne tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına işkence eden anne tutuklandı

27.11.2022 21:05
Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına işkence eden anne tutuklandı

Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına işkence edip günlerce aç bırakan zihinsel engelli anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına işkence edip günlerce aç bırakan zihinsel engelli anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte annesi tarafından işkence edilerek günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki Firdevs Y. ile ilgili açıklamada bulundu. Kızına şiddet uygulayan annenin zihinsel engelli olduğunu açıklayan Vali Gül, annenin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, diğer çocukların ise devlet korumasına alındığını duyurdu. Vali Gül, konu ile ilgili açıklamasında, "Zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler çerçevesinde devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 5 yaşındaki kızına işkence eden anne tutuklandı - Son Dakika

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