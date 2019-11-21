Gaziantep'te 5 yılda 2 bin 115 yol asfaltlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde son 5 yılda 2 bin 115 kilometre yol asfaltlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin ulaşım ağını genişletmek, trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yol yapım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca, merkez ilçeler Şehitkamil ve Oğuzeli ile Karkamış ve Nizip ilçelerinde 2014 yılından bu yana 2 bin 115 kilometre yolun asfaltlanmasını sağlandı.

Kentin artan nüfusundan kaynaklı sorunları azaltmak amacıyla 382 kilometre yeni yol açan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını kentin farklı noktalarında sürdürecek.