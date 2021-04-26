GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI

26.04.2021 16:38

GAZİANTEP İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, son 5 yıl içerisinde 249 okul, 5 bin 527 derslik yapıldığını söyleyerek, kentteki tüm dersliklerin yüzde 27'sinin 5 yıl içerisinde inşa edildiğini ifade etti.

GAZİANTEP İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, son 5 yıl içerisinde 249 okul, 5 bin 527 derslik yapıldığını söyleyerek, kentteki tüm dersliklerin yüzde 27'sinin 5 yıl içerisinde inşa edildiğini ifade etti.

Gaziantep'te Vali Davut Gül başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yatırımlarının konuşulacağı basın toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, kaymakamlar, İlçe belediye başkanları, milletvekilleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe kentteki öğrencilerin eğitim, spor, sosyal aktiviteler, teknoloji ile ilgili yatırımlar, derslik ve öğretmen sayıları, yapılan atölyeler ve meslek liselerinin gerçekleştirdiği üretimlerin anlatıldığı sunum yaptı. Yasin Tepe yaptığı sunumda kentte özellikle çocukların okul öncesi eğitimde gelişimlerine yapılabilecek katkıları anlatırken, öğrencilerin teknoloji ile iç içe aldıkları eğitimin ilerisi için çok faydalı olacağını dile getirdi.

Tepe, son 5 yıl içerisinde 249 okul, 5 bin 527 derslik yapıldığını söyleyerek, kentteki tüm dersliklerin yüzde 27'sinin 5 yıl içerisinde inşa edildiğini aktardı. Ayrıca inşaatı devam eden 77 okulun bulunduğunda altını çizen Yasin Tepe, pandemi sürecinde de öğrencilere sağlanan desteklerden bahsetti.

'EĞİTİMDE FİZİKİ OLARAK ÇOK İLERİDEYİZ'

Gaziantep Valisi Davut Gül de öğrencilere yapılan desteklerden bahsederek, projesi devam eden ve hayırseverlerin desteği ile yapılması planlanan 100 okulun da tamamlandığı takdirde 2023 yılında kentte eğitim sorununun fiziki olarak ortadan kalkacağını belirtti.

Vali Gül, eğitim, spor, teknoloji anlamında gençlere yatırım yapılması gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı "Burada yapılan sunumlar ve verilen bilgilerden bazı şeyler anlaşılabilir. Ama buradan alabileceğimiz en önemli sonuç, fiziki anlamda ilerlemiş olmamız. Şu anda 19 bin derslik var. Bu dersliklerin 13 bini son 20 yılda yapılmış. Daha önemlisi son 5 yılda tamamlanan derslik sayımız 6 bin civarında. Bununla birlikte son 5 yılda yapılan ve yapılacak olan derslik sayıları 10 bin olmuş oldu. Bu rakama hayırseverlerin yapacağı 2 bin 500 dersliği de eklediğimizde 12 bin 500 derslik oluyor. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 13 bin derslik varken, son 5 yılda yapılacak olan 12 bin 500 derslik oluyor. Bu rakamlar gerçekten yüksek rakamlar. Bu olağan üstü bir çalışma. Bu hız ile devam edersek, hayırseverlerimiz ile 100 okul protokolünü daha tamamlarsak, 2023 yılında eğitim sorunu fiziki anlamda ortadan kalmış olacak"

GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI
GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI
GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI
GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı Bu koltuk birçok kadın için kabus! Peki o korkuyu yenmek için ne yapmalı, işte cevabı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu 40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor 40 yıldır kavak ağaçlarına yuva yapan istilacı kargalar, mahalleliye kabusu yaşatıyor Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti Ünlü yıldız Ashley Cain'in lösemi hastası 8 aylık bebeği hayatını kaybetti Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı Bacağında yırtık tespit edilen Nazım Sangare sezonu kapattı         
16:25
Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor         
16:14
Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Gündemde tam kapanma var! Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı başladı         
15:54
Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler Ermenilerin yaptığı katliamı gözyaşları ile anlattı: Kadınlar saklandı diye başlarını kesmişler         
15:47
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
TBMM Başkanı Şentop: TBMM Başkanı Şentop: "Soykırım" açıklaması için ortak kınama hazırlıyoruz, yarın açıklayacağız         
14:45
İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi         
14:43
İstanbul'da beklenen İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek         
13:24
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu! Paraları coin'e çevirip soğuk cüzdana atarak kaçırmış Thodex mağdurlarının avukatı konuştu! Paraları coin'e çevirip soğuk cüzdana atarak kaçırmış         
13:14
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı? Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?         
12:21
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi         
11:04
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 16:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GAZİANTEP'TE 5 YILDA 249 OKUL YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei