Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 267 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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