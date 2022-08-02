Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi

02.08.2022 16:49
Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep'te 50 ekipten oluşan 128 polisin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 267 kök kenevir ele geçirildi.

Gaziantep'te 50 ekipten oluşan 128 polisin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 267 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sırasında şahısların evlerinin damını birer uyuşturucu tarlası haline getirmeleri dikkat çekerken, 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki çok sayıda adrese yönelik toplam 50 ekipten oluşan 127 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

267 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 267 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Evlerinin damını uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Operasyon sırasında şahısların evlerinin damını birer uyuşturucu tarlası haline getirmeleri dikkat çekerken, gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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