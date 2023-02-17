50 kişiye mezar olan binada 'kolon kesildi' iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

50 kişiye mezar olan binada 'kolon kesildi' iddiası

17.02.2023 11:24

50 kişiye mezar olan binada 'kolon kesildi' iddiası Depremde yakınlarını kaybeden vatandaş, yıkılan binanın kolonlarının kesildiğini iddia etti Kolonları,binanın altındaki spor salonunun kestiği öne sürüldü Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 50 kişiye mezar olan Gaziantep'in...

50 kişiye mezar olan binada 'kolon kesildi' iddiası

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaş, yıkılan binanın kolonlarının kesildiğini iddia etti

Kolonları,binanın altındaki spor salonunun kestiği öne sürüldü

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 50 kişiye mezar olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir banın kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yıkılan binada 5 yakınını kaybeden Ahmet Yitmez isimli vatandaş, kolonların bina altında faaliyet gösteren spor salonu tarafından kesildiğini öne sürdü.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik deprem Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de ciddi yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle ilçede yüzlerce bina yerle bir olurken, depremin şiddetine dayanamayarak yıkılan bazı binalarla ilgili şok iddialar ortaya atıldı.

"Benim 5 canım gitti, polis, asker öğretmenler öldü, sorumluları bulunsun"

Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı'nın kesilen kolonlar nedeniyle yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini söyleyen Ahmet Yitmez isimli vatandaş, "Bu binada yaşayan 73 kişiden 50'si hayatını kaybetti. Benim ailem de ikinci katta yaşıyordu. Kayınbabam, baldızım ve 3 çocuğu burada hayatını kaybetti. Bu bina ile ilgili 2 kolonun kesildiği bize söylendi. Bina sahiplerine sorduk bu iddiayı ama yok dediler. Binanın altında spor salonu varmış ve bu salon için kolon kesilmiş.En kısa zamanda bu işin soruşturulmasını ve varsa sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar" diye konuştu.

Öte yandan söz konusu binada kolon kesildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremde 50 kişiye mezar olan binayla ilgili korkunç iddia: Kolonları kesildi Depremde 50 kişiye mezar olan binayla ilgili korkunç iddia: Kolonları kesildi AFETZEDELERİN TAŞINMA TELAŞINA 'DEPREM TARİFESİ' AFETZEDELERİN TAŞINMA TELAŞINA 'DEPREM TARİFESİ' 'En acı 17 Ağustos'ta doğdu, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti 'En acı 17 Ağustos'ta doğdu, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Ahmet Yitmez, Gaziantep, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 50 kişiye mezar olan binada 'kolon kesildi' iddiası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:23 Dünya bu koreografiyi konuşuyor! Trabzonspor'un Proteo'lu koreografisi göz yaşarttı
12:01 Yılın transferi gerçekleşiyor! Aubameyang, Fenerbahçe'ye imza atmak için tek şart sundu
11:36 Altının gram fiyatı 1.104 lira seviyesinden işlem görüyor
11:43 "Seçimler ertelenmeli" çağrısı gündem yaratmıştı! Tepkilere yanıt veren Arınç, geri adım atmadı
11:33 Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
11:00 Depremde 50 kişiye mezar olan binayla ilgili korkunç iddia: Kolonları kesildi
11:04 Deprem esnasında dışarı savrulan cep telefonu, 4 kişinin hayatını kurtardı
11:20 Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme politikacı gelmesin, gelirse de taşlayın
11:08 Ailesi mezarını kazmış bekliyordu! 11. günde enkazdan çıkarılan Neslihan, büyük bir tesadüf eseri yıkıntıda fark edilmiş
11:09 261 saat sonra enkazdan çıkarılan şahsa ilk iş, deprem günü doğan bebeğinin fotoğrafını gösterdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2023 12:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: 50 kişiye mezar olan binada 'kolon kesildi' iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement