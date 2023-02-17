50 kişiye mezar olan binada 'kolon kesildi' iddiası

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaş, yıkılan binanın kolonlarının kesildiğini iddia etti

Kolonları,binanın altındaki spor salonunun kestiği öne sürüldü

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 50 kişiye mezar olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir banın kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yıkılan binada 5 yakınını kaybeden Ahmet Yitmez isimli vatandaş, kolonların bina altında faaliyet gösteren spor salonu tarafından kesildiğini öne sürdü.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik deprem Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de ciddi yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle ilçede yüzlerce bina yerle bir olurken, depremin şiddetine dayanamayarak yıkılan bazı binalarla ilgili şok iddialar ortaya atıldı.

"Benim 5 canım gitti, polis, asker öğretmenler öldü, sorumluları bulunsun"

Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı'nın kesilen kolonlar nedeniyle yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini söyleyen Ahmet Yitmez isimli vatandaş, "Bu binada yaşayan 73 kişiden 50'si hayatını kaybetti. Benim ailem de ikinci katta yaşıyordu. Kayınbabam, baldızım ve 3 çocuğu burada hayatını kaybetti. Bu bina ile ilgili 2 kolonun kesildiği bize söylendi. Bina sahiplerine sorduk bu iddiayı ama yok dediler. Binanın altında spor salonu varmış ve bu salon için kolon kesilmiş.En kısa zamanda bu işin soruşturulmasını ve varsa sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar" diye konuştu.

Öte yandan söz konusu binada kolon kesildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.