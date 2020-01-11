Gaziantep'te 502 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 502 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 502 gram metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulamada şüpheli bir şahsın üzerinde 502 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Gaziantep'te 502 gram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulamada şüpheli bir şahsın üzerinde 502 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.


Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerinin Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesinde şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında 502 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli şahısla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada
İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada! Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu

Son Dakika Haberleri
15:52 BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN LİBYA AÇIKLAMASI (3) (aktüel) - Son Dakika Haber
15:44 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Haber
15:43 Sedanur Güzel'in babası: "Adalet yerini buldu" - Son Dakika Haber
15:41 Kızılay Meydanı'nda Uygur Türklerine destek eylemi - Son Dakika Haber
15:40 Siverek'ten İdlip'e yardım kampanyası - Son Dakika Haber
14:21 Ukrayna uçağını düşüren Devrim Muhafızları'nın komutanı General Hacızade konuştu - Son Dakika Haber
13:41 Son dakika: İran Devrim Muhafızları, Ukrayna uçağını füze zannettikleri için düşürdüklerini açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 15:55:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 502 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]