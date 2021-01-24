Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan H.F ve S.F'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 506 litre kaçak içki, 1000 litre etil alkol, 102 litre üzüm şarabı, 3 huni ve 306 kullanılmış boş şişe ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi'nde H.F ve S.F'nin adresinde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı

Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu