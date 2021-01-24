Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi

24.01.2021 16:51
Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 506 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 506 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi'nde H.F ve S.F'nin adresinde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 506 litre kaçak içki, 1000 litre etil alkol, 102 litre üzüm şarabı, 3 huni ve 306 kullanılmış boş şişe ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.F ve S.F'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Gaziantep, Yavuzeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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