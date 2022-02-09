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Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

09.02.2022 14:46

Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 43 bin 800 adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 43 bin 800 adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 43 bin 800 adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi
Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi
Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 53 bin 800 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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