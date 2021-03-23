Gaziantep'te 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir otomobilde 53 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu tespit edilen otomobili kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta 53 kilogram kubar esrar ele geçiren ekipler, otomobildeki M.A. ve M.H'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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