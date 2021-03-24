GAZİANTEP - 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

M.A. ve M.H, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu araçta gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde bir otomobilde 53 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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