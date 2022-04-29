Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi

29.04.2022 09:34

Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi Gaziantep'te yapılan operasyonda 49 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 560 adet dolu makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan operasyonda 49 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 560 adet dolu makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 49 bin 200 adet boş makaron, 5 bin 560 adet dolu makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi
Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 54 bin 760 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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