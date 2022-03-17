Gaziantep'te 55 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 55 bin 600 makaron ele geçirildi

17.03.2022 15:28
Gaziantep'te 55 bin 600 makaron ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 55 bin 600 makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 55 bin 600 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesindeki bir işyerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, operasyonda 30 bin 800 doldurulmuş olmak üzere 55 bin 600 makaron ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi 55 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi Son dakika haber: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı Son dakika haber: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 55 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 55 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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