Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.

Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

Vergi kaybı ile haksız rekabeti önlemek ve kaçakçılığın azaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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