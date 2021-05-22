Gaziantep'te 550 gram doğan "parmak bebek" hayata tutundu - Son Dakika

Gaziantep'te 24 haftalıkken 550 gram dünyaya gelen erkek bebek, 4 aylık tedavinin ardından hayata tutunarak 2 kilo 800 grama ulaştı.

Özel bir hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen anne Leyla Gündoğdu, kaygılı ve endişeli bir sürecin ardından mutlu sona ulaştıklarını kaydetti.

Bebeğinin doğumdan sonra uzun bir tedavi gördüğünü dile getiren Gündoğdu, "Bebeğimi ilk gördüğümde yaşayacağına ihtimal vermedim. Allah'a şükürler olsun bebeğim yaşıyor ve durumu iyi. Sağlıklı şekilde kucağıma aldığım için çok sevinçliyim. Doktorlarımız başta olmak üzere emeği geçen bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Dr. Serap Erdoğan, Gündoğdu bebeğin 4 ayın sonunda hayata tutunduğunu, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına dikkati çekti.

Bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlığına kavuşan bebeğimizi ailesine teslim ediyoruz. 1 kilogramın altındaki prematüre doğan bebekleri yaşatabilme oranımız yüksek,. Bu konuda başarılı bir üniteyiz. Ekibimiz son derece tecrübeli. Prematüre bebek doğum oranı, tüp bebek gebeliklerinden dolayı maalesef çok yüksek. Eskiden yaşamaları mucize görülen prematüre bebekler, tıptaki ilerlemeler ve teknik olanakların gelişmesi sayesinde artık yaşama tutunabiliyor. Gündoğdu bebek 2 kilo 800 grama ulaştı ve hepsinden önemlisi prematüre bebeklerde görülebilen görme, işitme ve nörolojik sorunlardan hiç biri olmadan taburcu edildi. Bu zorlu süreçte ailenin iyi ve pozitif düşünceleri, bebeğe de ekibimizi de iyi geldi."