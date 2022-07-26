İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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