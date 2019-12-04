Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 569 araç sürücüsüne para cezası
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Gaziantep'te 569 araç sürücüsüne para cezası

6 saat önce

Gaziantep'te Engelli Park Yerlerine park eden sürücülere yönelik toplam 880 araç ve sürücüsü denetlenerek, 569 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Gaziantep'te 569 araç sürücüsüne para cezası, System.String[]

Gaziantep'te Engelli Park Yerlerine park eden sürücülere yönelik toplam 880 araç ve sürücüsü denetlenerek, 569 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri tarafından yapılan 02-03 Aralık 2019 tarihleri arasında Engelli Park Yerlerine park eden sürücülere yönelik Özel Denetim Engelli Park Yerleri Denetimi uygulamasında; 1 Adet hak sahibi haricinde engelli park kartını kullanmak, 507 Adet K. T. K. Kanununun diğer ilgili maddelerinden, 61 Adet Engelli park yerlerine park etmekten 569 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte 13 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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