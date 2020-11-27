Gaziantep'te, 570 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

Gaziantep'te, 570 kişiye koronavirüs cezası
27.11.2020 12:53
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 570 kişiye idari para cezası verildi.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 570 kişiye idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 570 kişiye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 11 kişi ise ceza kesilerek yurda yerleştirildi. Öte yandan, polis ekiplerinin denetiminde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 69 ve 65 yaş üstü 7 kişiye de idari para cezası kesildi.
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