Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi

09.03.2022 09:53

Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildiGAZİANTEP (İHA)Gaziantep'te istihbari bilgi üzerine bir araca operasyon düzenleyen Narkotim ekipleri 59 kilo 700 gram skunk ile bir kilo 255 gram esrar ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi

GAZİANTEP (İHA)Gaziantep'te istihbari bilgi üzerine bir araca operasyon düzenleyen Narkotim ekipleri 59 kilo 700 gram skunk ile bir kilo 255 gram esrar ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satışına geçit vermiyor. Narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaştı. İstihbari bilgi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler tespit edilen araca operasyon düzenledi.

Esrardan 20 kat daha zehirli

Narkotim ekipleri kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçta detaylı arama yaptı. Ekipler yapılan aramada bir kilo 255 gram esrar ile esrardan 20 kat daha zehirli olan 59 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi
Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi
Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 59 kilo skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika


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