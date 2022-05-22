GAZİANTEP - 590 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te bir araçta kaçak 590 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir minibüste yaptığı aramada 590 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.