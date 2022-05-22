GAZİANTEP - 590 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - 590 bin makaron ele geçirildi

22.05.2022 12:07

Gaziantep'te bir araçta kaçak 590 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir araçta kaçak 590 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir minibüste yaptığı aramada 590 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GAZİANTEP - 590 bin makaron ele geçirildi
GAZİANTEP - 590 bin makaron ele geçirildi
GAZİANTEP - 590 bin makaron ele geçirildi
GAZİANTEP - 590 bin makaron ele geçirildi

YORUMLAR
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GAZİANTEP'TE, 590 BİN MAKARON ELE GEÇTİ GAZİANTEP'TE, 590 BİN MAKARON ELE GEÇTİ Hatay'da 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Hatay'da 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Kaynak: AA

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