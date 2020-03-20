Gaziantep'te 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Bir yolcunun bavullarında yapılan aramada, 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.