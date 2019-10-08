Gaziantep'te 6 bin 500 anne adayına gebelik eğitimi verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen Gebelik Okulu Projesi'yle 6 bin 500 anne adayına gebelik eğitimi verildi.

Gebelik Okulu Projesi'yle anne adaylarına gebe ve sağlık personelinin iletişimi, gebelikte annede meydana gelen fizyolojik-psikolojik değişiklikler, rutin tetkikler, gebelik döneminde sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, doğum süreci, doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler gibi konular anlatılıyor.

Şehitkamil ilçesi Sam Kırsal Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde anne adaylarına verilen eğitime katılan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, anne adaylarına sağlıklı bir doğum ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirme temennisinde bulundu.

Sağlığın üzerinde hassasiyetle durdukları konuların başında geldiğini ifade eden Tolay, şunları kaydetti:

"Verilen eğitimde; gebelik ve doğum süreci yaklaşırken yapılması gerekenler doktorumuz tarafından sizlere aktarılıyor. Herhangi bir hastalık söz konusu olmadıkça anne adaylarımızın normal doğum yapmasını öneriyoruz. Doğum sürecinin sonrası da anne adaylarımız için önemlidir. Bebeklerimiz Dünya'ya gelirken hastalıklara çok açıktır. Bu süreçte bebeklerin, aşıları ve muayene dönemleri aksatılmamalıdır. Bu süreçte doktorlarımız tarafından size belli eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler çerçevesinde bebek ölümlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Temel hedefimiz, anne ve bebek sağlığıdır. 3 yıldır 6 bin 500 anne adayına eğitim verildi."