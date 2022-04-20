Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

20.04.2022 15:29
Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldığı istihbarat doğrultusunda bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 25 plastik fiber tank ve 2 santrifüj ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gaziantep, Akaryakıt, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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