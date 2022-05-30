Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

30.05.2022 17:54

Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi.

Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin litre kaçak akaryakıt, 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 adet fiber tank ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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