Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 6 evde yaşayan 20 kişi hakkında karantina kararı verildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.
Öte yandan, 3 hanede yaşayan 11 kişinin karantina uygulaması da sona erdi.
İlçe genelinde, 550 kişinin barındığı 137 hanede karantina uygulamalarına devam edildiği bildirildi.