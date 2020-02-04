Gaziantep'te 6 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 6 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 6 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak ve 1 Şubat'ta 5 otomobil ve iki plaka hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlıkları gerçekleştirdikleri öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Emek Mahallesi'nde de hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu apartmanın garajında yakalandı. Zanlının yanında çalıntı ziynet eşyası, cüzdan, modem ve hırsızlık amacıyla kullanılan aletler bulundu.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde de bir kişinin darbedilerek parasının gasbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı
Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı Şehit yakınları, CHP'li vekillerin cenazeye gönderdiği çelenkleri parçaladı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Ünlü şarkıcı sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti: Ben buyum!
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:04:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 6 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]