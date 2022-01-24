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Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu - Son Dakika

Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu

24.01.2022 14:46
Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu

Gaziantep il genelinde son 6 günde 120 ahır, iş yeri ve otopark çatısı çöktü.

Gaziantep il genelinde son 6 günde 120 ahır, iş yeri ve otopark çatısı çöktü. Meydana gelen olaylarda toplam 254 hayvan telef oldu.

Gaziantep il genelinde 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 adet ahır, iş yeri ve otoparkta çökme olayı meydana geldi. Gaziantep AFAD verilerine göre, 18 Ocak tarihinde akşam saatlerinden itibaren meydana gelen çökme olaylarında can kaybı ya da yaralanan olmazken, 158 adet küçükbaş ve 96 büyükbaş olmak üzere toplam 254 hayvan telef oldu. Çatı, ahır ve iş yerlerinde maddi hasarlar meydana geldi.

Vali Gül'den uyarı

AFAD, kaymakamlıklar, ilgili belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı nedeni ile çatıların üzerinde bulunan kar ve buz birikintilerinin hem binalar hem de iş yerleri için güvenlik açısından tehlike oluşturduğunu, ayrıca birçok olayda görüldüğü gibi maddi hasarlara da yol açtığını vurgulayarak vatandaşların çatılarında bulunan kar ve buz kütlelerini temizlemesi noktasında daha fazla hassasiyet göstermesini istedi. Önümüzdeki bir hafta boyunca meteoroloji verilerine göre kar yağışı beklediklerini hatırlatan Vali Gül, yağan yeni karla birlikte vatandaşların muhtemel çökme olaylarında yaralanma ve maddi hasar yaşamasının önüne geçmek istediklerini söyledi.

Çatı çökmelerine karşı, inşaatlarda kullanılan demir iskelelerin önlem olarak kuvvetlendirici fayda sağladığını dile getiren uzmanlar, özellikle zayıf çatılara ilave dikmeler monte edilmesi, karın tuzlu su içeren solüsyonla eritilerek aşağı indirilmesi tedbirlerinin vatandaşların da uygulayabileceği etkili yöntemler olduğunu dile getirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu
Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu
Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu
Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu

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Gaziantep, Ahır, AFAD, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 6 günde 120 çatı çöktü, 254 hayvan telef oldu - Son Dakika
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