Gaziantep'te 6 günde 4 bin 549 araç ve sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 günde 4 bin 549 araç ve sürücüsüne ceza kesildi

21.03.2022 11:11
Gaziantep'te 6 günde 4 bin 549 araç ve sürücüsüne ceza kesildi

Gaziantep'te 6 gün içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 4 bin 549 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Gaziantep'te 6 gün içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 4 bin 549 araç sürücüsüne ceza yazıldı. Uygulamada 332 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 13.03.2022-19.03.2022 tarihleri arasında yaptıkları trafik denetmelerinde 2 bin 71 ticari araç, bin 100 yük taşımacılığı yapan araç ve 313 servis aracı olmak üzere toplam 15 bin 569 aracı denetledi. Yapılan denetimleri sonucu bin 42 sürücüye ve araç plakasına hız ihlali yapmaktan, 999 sürücüye ve araç plakasına EDS üzerinden tespit edilen çeşitli ihlallerden, 841 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten. 278 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 371 sürücüye ve araç plakasına trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 171 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 112 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 91 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 90 motosiklet sürücüsüne koruyucu başlık takmamaktan, 39 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 27 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 27 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 9 sürücüye izin belgesinde gösterilen güzergah dışında yolcu taşımacılığı yapmaktan, 2 yayaya trafik ışık ve işaret levhalarına uymamaktan, 2 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 2 sürücüye tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında araç kullanmaktan, 1 sürücüye drift yapmaktan, 445 sürücü ve araç plakasına da diğer ilgili trafik ihlallerinden olmak üzere toplam 4 bin 549 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uyguladı. 332 araç ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 6 günde 4 bin 549 araç ve sürücüsüne ceza kesildi
Gaziantep'te 6 günde 4 bin 549 araç ve sürücüsüne ceza kesildi

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 6 günde 4 bin 549 araç ve sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika


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