GAZİANTEP'TE 6 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, bir evden hırsızlık yapan, güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanan 6 kişi, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs günü Bey Mahallesi'ndeki bir evden değerli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüpheli 6 kişinin kimliklerini belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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