Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

25.12.2020 12:17
Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki farklı adreslerde meydana gelen motosiklet, bisiklet, otodan ve bir evden meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşan polis, şüphelileri belirledikleri adreslerinde yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ile çapa makinesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Bisiklet, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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