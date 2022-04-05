Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

05.04.2022 10:17
Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 21 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Gaziantep'te 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Gaziantep'te 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Şehitkamil, Gaziantep, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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