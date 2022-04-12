Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

12.04.2022 09:44
Gaziantep'te 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 22 zanlıyı yakalayan ekipler, adreslerde yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılık işleminin ardından salıverildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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