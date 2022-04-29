Gaziantep'te 6 kapkaç olayının faili yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 kapkaç olayının faili yakalandı

29.04.2022 09:51
Gaziantep'te 6 kapkaç olayının faili yakalandı

Gaziantep'te 6 kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.

Gaziantep'te 6 kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 6 kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.D. operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 kapkaç olayının faili yakalandı - Son Dakika


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