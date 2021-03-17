Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü park kavgasında kullanılan silahları süpürgenin torbası ile saksıya saklamışlar - Son Dakika

Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü park kavgasında kullanılan silahları süpürgenin torbası ile saksıya saklamışlar

17.03.2021 10:23
Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü park kavgasında kullanılan silahları süpürgenin torbası ile saksıya saklamışlar, System.String[]

Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı park kavgasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 4 sanık için 5 kez müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı park kavgasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 4 sanık için 5 kez müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde, 9 Eylül 2019'da iki komşu arasında otopark nedeniyle çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan ve 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Cevdet D, kardeşleri İbrahim, Ayvaz Yakup ile yeğeni Mesut Ç. hakkında 5 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 5 kez müebbet hapis ile iki kişiyi yaraladıkları iddiasıyla da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklardan Cevdet D'nin ayrıca kardeşinin ölümüne neden olduğu için "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, Cevdet D'nin annesi Safinaz ile babası Ayvaz D. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ölen Hüseyin Yıldız ve ailesinin 2019 yılı Eylül ayında 75. Yıl Mahallesi 86025 No'lu sokağa taşındıkları belirtilen iddianamede, 8 Eylül'de iki komşu arasında ikametin önüne park nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, polisin müdahalesiyle olayın sonlandığı hatırlatıldı.

İki komşunun sonraki gün tekrar sokakta karşılaşması ile Cevdet ve kardeşi İbrahim D'nin tabancayla ateş açtığı, daha sonra da karşı tarafın ateş ettiği aktarılan iddianamede, Hüseyin Yıldız, Adem Yıldız, Faik Korkmaz'ın olay yerinde, Mehmet ve Metin Korkmaz ile Cengiz D'nin kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, Leyla Korkmaz ile Cengiz Çalışkan'ın yaralandığı kaydedildi.

Suç aleti deliller elektrikli süpürgenin toz torbasından çıktı

Olay yerinde çok sayıda mermi çekirdeği ile sanıkların ikametinde yapılan aramada 3 tüfek ve 1 tabanca ile birçok fişek ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, ikametin yatak odasında yapılan aramada ise elektrikli süpürgenin toz torbasının içerisinde 2 tabanca ile 2 şarjör ve 18 fişek ele geçirildiği, duvara montajlı raf üzerinde bulunan kahverengi renkli çiçek saksının alt kısmı içerisinde de şarjör ve 22 fişek bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin ve maktullerin kıyafetlerinde swap (atış artığı) incelemesi yapıldığı, yine alınan kan örnekleri ile olay yerinde elde edilen deliller, suç aletleri, maktul ile zanlıların kıyafetleri üzerinde DNA analizi yapıldığı dile getirilen, Cevdet D'nin en az 22, İbrahim D'nin de en az 6 atış yaptığı belirtildi.

"Kardeşinin ölümüne sebep oldu"

İddianamede, Cevdet D'nin balkondan maktul grubuna doğru ardı ardına atış yaptığı sırada burada bulunan kardeşi Cengiz D'yi görmesine ve merminin isabet edebileceğini ön görmesine rağmen kendisine güvenerek ve merminin isabet etmeyeceğini düşünerek silahı ile atış yaptığı ve kardeşinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle bilinçli taksirle öldürme suçunu işlediği kaydedildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Gaziantep, Şahinbey, Silah, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü park kavgasında kullanılan silahları süpürgenin torbası ile saksıya saklamışlar - Son Dakika


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