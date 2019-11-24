Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te üzerlerinde sahte yol izin sevk belgesi bulunan 6 şahıs polis tarafından yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Karacaahmet Mahallesinde bulunan otogar içerisinde, üzerlerinde sahte yol izin sevk belgeli yabancı uyruklu toplam 6 şahıs yakalandı.


Şahıslarla ilgili başlatılan yasal işlemler devam ediyor. - GAZİANTEP

Karacaahmet, Şehitkamil, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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