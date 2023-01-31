Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

31.01.2023 17:25
Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

Gaziantep'te 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş arazide ölü bulundu.

Gaziantep'te 6 yaşındaki bir kız çocuğu boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olay, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.N. isimli çocuğa ait ceset, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı
Öte yandan olayın oluş şekli ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen N.C isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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112 Acil Çağrı, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu - Son Dakika

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