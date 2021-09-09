Gaziantep'te 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı tespit ederek, yakaladı. Hükümlü H.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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