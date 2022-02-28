Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

28.02.2022 13:08
Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 60 düzensiz göçmen ile göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 60 düzensiz göçmen ile göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Şubat 2022 Pazar günü adli makamların koordinesiyle göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda 60 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 6 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, olayda kullanılan 5 araca ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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