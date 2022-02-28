Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

28.02.2022 13:10
Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Oğuzeli ilçesinde yol uygulamasında durdurulan 5 araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 60 düzensiz göçmen ve onları para karşılığı taşıdıkları tespit edilen 6 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce, 5 araca el konuldu.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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