Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

28.02.2022 13:17
Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

GAZİANTEP'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren 60 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİANTEP'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren 60 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan ekiplerin durdurduğu 5 araçta yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin taşınmasını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Öte yandan kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araca da el konuldu.


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Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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